В Ростовской области количество умерших от коронавируса увеличилось до 24

Статистика смертельных исходов в результате заражения коронавирусом пополнилась ещё двумя случаями. Среди них - мужчина в возрасте 34 лет.Данные на 12 мая опубликовало правительство Ростовской области. За последние сутки причина смерти от коронавируса подтвердилась у 81-летнего и 34-летнего жителей Ростова.Как пояснили в правительстве, у 81-летнего умершего были хронические сердечно-сосудистые заболевания, болезнь почек, онкология. У 34-летнего ростовчанина в анамнезе - хроническое прогрессирующее заболевание.В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 17 человек.Добавим, что возраст умерших от новой инфекции колеблется от 34 лет до 91 года. В ста процентах случаев у пациентов были сопутствующие заболевания. В большинстве случаев имело место позднее обращение за медицинской помощью.Смертельные случаи зарегистрированы в Ростове, Волгодонске, Шахтах, Волгодонском, Октябрьском, Мартыновском, Зимовниковском, Азовском и других районах области.