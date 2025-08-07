В Ростове вандал испортил фасад доходного дома Шварца

- Закрашивать таким же оттенком, как и цвет фасада, - недешево, и его ещё нужно найти. По этой причине большинство управляющих компаний и районных администраций не парятся и просто фигачат той краской, какая есть. И именно поэтому по городу на фасадах так много уродливых «латок» краской самых разных цветов, - пишет девушка

Фото: Дондей; Соцсети

Дом на пересечении улицы Шаумяна, 98 и переулка Газетного, 39 в Ростове был построен в конце 19-го века. В 1887 году дом приобрел купец Сигизмунд Шварц. Позже его наследник Борис Шварц перестроил двухэтажный дом в трехэтажный и придал ему уникальный архитектурный вид.К концу 1890-х годов здание получило статус респектабельного доходного дома. В эти годы на первом этаже появились редакция и типография газеты «Южный телеграф».В 1920-х годах из многоквартирного здания сделали коммуналку. На первом этаже, в помещениях бывшей редакции, разместили роддом и парикмахерскую. В 1930 году там появился хлебный магазин.В настоящее время здание признано объектом культурного наследия.В конце июля 2025 года неизвестный разрисовал краской из баллончика фасад здания. Момент вандализма записала уличная камера видеонаблюдения. Кадры быстро распространились в сети.Как сообщает градозащитница Елена Чернышева, фасад этого здания постоянно уродуют вандалы. В свою очередь управляющая компания еле успевает закрашивать подобные надписи.Управляющая компания дома подала на хулигана заявление в полицию. Также по прошествии двух недель надписи еще не закрасили.