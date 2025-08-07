В Ростове вандал испортил фасад доходного дома Шварца
Дом на пересечении улицы Шаумяна, 98 и переулка Газетного, 39 в Ростове был построен в конце 19-го века. В 1887 году дом приобрел купец Сигизмунд Шварц. Позже его наследник Борис Шварц перестроил двухэтажный дом в трехэтажный и придал ему уникальный архитектурный вид.
К концу 1890-х годов здание получило статус респектабельного доходного дома. В эти годы на первом этаже появились редакция и типография газеты «Южный телеграф».
В 1920-х годах из многоквартирного здания сделали коммуналку. На первом этаже, в помещениях бывшей редакции, разместили роддом и парикмахерскую. В 1930 году там появился хлебный магазин.
В настоящее время здание признано объектом культурного наследия.
В конце июля 2025 года неизвестный разрисовал краской из баллончика фасад здания. Момент вандализма записала уличная камера видеонаблюдения. Кадры быстро распространились в сети.
Как сообщает градозащитница Елена Чернышева, фасад этого здания постоянно уродуют вандалы. В свою очередь управляющая компания еле успевает закрашивать подобные надписи.
Управляющая компания дома подала на хулигана заявление в полицию. Также по прошествии двух недель надписи еще не закрасили.