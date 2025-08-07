Новости
В Ростове вандал испортил фасад доходного дома Шварца

Дом на пересечении улицы Шаумяна, 98 и переулка Газетного, 39 в Ростове был построен в конце 19-го века. В 1887 году дом приобрел купец Сигизмунд Шварц. Позже его наследник Борис Шварц перестроил двухэтажный дом в трехэтажный и придал ему уникальный архитектурный вид.

К концу 1890-х годов здание получило статус респектабельного доходного дома. В эти годы на первом этаже появились редакция и типография газеты «Южный телеграф».

В 1920-х годах из многоквартирного здания сделали коммуналку. На первом этаже, в помещениях бывшей редакции, разместили роддом и парикмахерскую. В 1930 году там появился хлебный магазин.

В настоящее время здание признано объектом культурного наследия.

В конце июля 2025 года неизвестный разрисовал краской из баллончика фасад здания. Момент вандализма записала уличная камера видеонаблюдения. Кадры быстро распространились в сети.

Как сообщает градозащитница Елена Чернышева, фасад этого здания постоянно уродуют вандалы. В свою очередь управляющая компания еле успевает закрашивать подобные надписи.

- Закрашивать таким же оттенком, как и цвет фасада, - недешево, и его ещё нужно найти. По этой причине большинство управляющих компаний и районных администраций не парятся и просто фигачат той краской, какая есть. И именно поэтому по городу на фасадах так много уродливых «латок» краской самых разных цветов, - пишет девушка


Управляющая компания дома подала на хулигана заявление в полицию. Также по прошествии двух недель надписи еще не закрасили.
Фото: Дондей; Соцсети
