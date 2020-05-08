Новые жертвы коронавируса на Дону имели сопутствующие заболевания

В правительстве Ростовской области рассказали о новых жертвах коронавируса.За последние сутки причину смерти от новой инфекции подтвердили у двух человек. Ими оказались 81-летний житель Ростова и 56-летний житель Новошахтинска.Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Ростовской области увеличилось до 21 человека.Напомним, по данным на 10 мая, в регионе зарегистрировано 1 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 388 человек. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 16 человек.За сутки число заболевших выросло на 89 человек. Новые случаи зарегистрированы в 26 муниципалитетах Ростовской области.