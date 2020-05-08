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Новые жертвы коронавируса на Дону имели сопутствующие заболевания

Новые жертвы коронавируса на Дону имели сопутствующие заболевания
В правительстве Ростовской области рассказали о новых жертвах коронавируса.

За последние сутки причину смерти от новой инфекции подтвердили у двух человек. Ими оказались 81-летний житель Ростова и 56-летний житель Новошахтинска.
- Оба пациента имели сопутствующие заболевания, - добавили в региональном правительстве. – Кроме того, житель Новошахтинска поздно обратился за медицинской помощью.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Ростовской области увеличилось до 21 человека.

Напомним, по данным на 10 мая, в регионе зарегистрировано 1 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 388 человек. В тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких находятся 16 человек.

За сутки число заболевших выросло на 89 человек. Новые случаи зарегистрированы в 26 муниципалитетах Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростове смертельные случаи пандемия распространение коронавируса в Ростовской области

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