Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31
В Ростовской области зарегистрировали новые случаи смерти от коронавирусной инфекции. По данным на утро 17 мая, от COVID-19 умер уже 31 человек. Такие данные сообщили в правительстве региона.
Только за последние сутки подтвердили три летальных исхода. Новыми жертвами коронавируса стали 65-летний ростовчанин, страдавший хроническими сердечно-сосудистым заболеванием и заболеванием эндокринной системы, 59-летний таганрожец с болезнью сердца и онкологией, а также 81-летняя пенсионерка из Батайска с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Двое из них поздно обратились за медицинской помощью.
Общее количесиво заболевших COVID-19 в Ростовской области – 2 427. На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 19 пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.