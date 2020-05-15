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Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31

Число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 31
В Ростовской области зарегистрировали новые случаи смерти от коронавирусной инфекции. По данным на утро 17 мая, от COVID-19 умер уже 31 человек. Такие данные сообщили в правительстве региона.

Только за последние сутки подтвердили три летальных исхода. Новыми жертвами коронавируса стали 65-летний ростовчанин, страдавший хроническими сердечно-сосудистым заболеванием и заболеванием эндокринной системы, 59-летний таганрожец с болезнью сердца и онкологией, а также 81-летняя пенсионерка из Батайска с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Двое из них поздно обратились за медицинской помощью.

Общее количесиво заболевших COVID-19 в Ростовской области – 2 427. На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 19 пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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