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В Ростовской области области мужчина поджег дом и сарай

В Ростовской области области мужчина поджег дом и сарай
В городе Гуково Ростовской области мужчина спалил дом и сарай. ЧП произошло 4 марта на улице Алмазной, 46.

Предварительно, огонь вспыхнул в сарае. Хозяин домовладения решил развести там костер. Позднее он повторил то же самое в доме. Обе постройки спустя пару минут вспыхнули.

Спасателям пришлось выезжать на тушение два раза: около 01:20 и около 05:00.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что сарай сгорел на 15 квадратах, а дом – на 60 квадратных метрах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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