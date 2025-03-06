В Ростовской области области мужчина поджег дом и сарай

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В городе Гуково Ростовской области мужчина спалил дом и сарай. ЧП произошло 4 марта на улице Алмазной, 46.Предварительно, огонь вспыхнул в сарае. Хозяин домовладения решил развести там костер. Позднее он повторил то же самое в доме. Обе постройки спустя пару минут вспыхнули.Спасателям пришлось выезжать на тушение два раза: около 01:20 и около 05:00.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что сарай сгорел на 15 квадратах, а дом – на 60 квадратных метрах.