Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области на огромной площади горит сарай: видео

В Ростовской области на огромной площади горит сарай: видео
Крупный пожар охватил сарай в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Около 14:30 произошло возгорание в заброшенном здании на улице Центральной.

- На место выехали 13 человек и пять единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Они локализовали пламя около 16:30. Потушить огонь до сих пор не удалось. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На кадрах видно, как густой чёрный дым валит из сарая.

Во время происшествия никто не пострадал. Угрозы дальнейшего распространения пламени нет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.