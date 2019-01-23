В Ростовской области на огромной площади горит сарай: видео



Крупный пожар охватил сарай в хуторе Дарагановка Неклиновского района. Около 14:30 произошло возгорание в заброшенном здании на улице Центральной.



- На место выехали 13 человек и пять единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Они локализовали пламя около 16:30. Потушить огонь до сих пор не удалось. Площадь пожара составляет 150 квадратных метров. На кадрах видно, как густой чёрный дым валит из сарая.



Во время происшествия никто не пострадал. Угрозы дальнейшего распространения пламени нет.



