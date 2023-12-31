Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области не будут отменять массовые мероприятия после событий в Белгороде

В Ростовской области не будут отменять массовые мероприятия после событий в Белгороде
В Ростовской области не будут отменять массовые мероприятия после ракетной атаки на Белгород. Об этом сообщили в донском правительстве.

Так, 1 января состоятся традиционный забег и все концерты, которые были запланированы.

Напомним, днем 30 декабря на Белгород произошла атака. По официальным данным Министерства обороны РФ, противник нанес удар по областному центру ракетами типа «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». В результате обстрела погибли 24 человека. Еще десятки человек получили травмы.
Фото: Ростов.ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.