В Ростовской области не будут отменять массовые мероприятия после событий в Белгороде

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области не будут отменять массовые мероприятия после ракетной атаки на Белгород. Об этом сообщили в донском правительстве.Так, 1 января состоятся традиционный забег и все концерты, которые были запланированы.Напомним, днем 30 декабря на Белгород произошла атака. По официальным данным Министерства обороны РФ, противник нанес удар по областному центру ракетами типа «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». В результате обстрела погибли 24 человека. Еще десятки человек получили травмы.