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Губернатор Голубев после обстрела в Белгороде выступил с заявлением

Губернатор Голубев после обстрела в Белгороде выступил с заявлением
Губернатор Ростовской области выступил с заявлением после обстрела в Белгороде. Происшествие случилось 30 декабря около 15:00. Согласно данным министерства обороны РФ ВСУ нанесли удар по областному центру ракетами типа «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». Десятки снарядов попали по жилым домам, автомобилям и торговым центрам.

По информации МЧС Белгородской области, в результате обстрела погибли 14 человек, в том числе и двое детей. Ранены оказались 108 человек. На месте дежурят бригады спасателей, полиция и Росгвардия.

Свое отношение к случившемуся выразил глава донского региона Василий Голубев.

- Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника. Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим,- добавил губернатор.
Фото: правительство Ростовской области/ соцсети
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