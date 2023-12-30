Губернатор Голубев после обстрела в Белгороде выступил с заявлением

Фото: правительство Ростовской области/ соцсети

Губернатор Ростовской области выступил с заявлением после обстрела в Белгороде. Происшествие случилось 30 декабря около 15:00. Согласно данным министерства обороны РФ ВСУ нанесли удар по областному центру ракетами типа «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». Десятки снарядов попали по жилым домам, автомобилям и торговым центрам.По информации МЧС Белгородской области, в результате обстрела погибли 14 человек, в том числе и двое детей. Ранены оказались 108 человек. На месте дежурят бригады спасателей, полиция и Росгвардия.Свое отношение к случившемуся выразил глава донского региона Василий Голубев.- Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника. Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим,- добавил губернатор.