Массовый забег «Ростовское кольцо» отменят из-за коронавируса



Фото: pilot-btl.ru

Традиционный забег «Ростовское кольцо» отменят из-за введённого ограничения на массовые мероприятия. Об этом сообщили в Управлении по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону 18 марта.

- Оргкомитет 42-го городского забега «Ростовское кольцо» сообщает о переносе мероприятия с 26 апреля 2020 года на неопределенный срок, в зависимости от развития ситуации по коронавирусу, - добавили в управлении по спорту.



В ведомстве также сообщили, что, начиная с 17 марта и до особого распоряжения, отменяются все спортивно-массовые мероприятия, запланированные на апрель.



Напомним, в Ростовской области введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса. Так, запрещены любые массовые мероприятия численностью более 500 человек.



Заведениям общественного питания разосланы рекомендации, утвержденные Роспотребнадзором, по усилению профилактики инфекции. Аналогичные меры принимаются в торговых центрах и даже в храмах.