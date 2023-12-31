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На «Ростов Арене» выразили слова поддержки Белгороду

На «Ростов Арене» выразили слова поддержки Белгороду
На табло «Ростов Арены» зажгли слова поддержки Белгороду. Город подвергся атаке ВСУ. По областному центру днем 30 декабря выпустили ракеты типа «Ольха» и ударили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». В результате обстрела погибли 24 человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

После трагедии глава донского региона Василий Голубев высказал слова соболезнования семьям погибших, а на главном стадионе появилась надпись: «Белгород, мы с тобой!».
Фото: соцсети.
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