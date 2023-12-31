На «Ростов Арене» выразили слова поддержки Белгороду
На табло «Ростов Арены» зажгли слова поддержки Белгороду. Город подвергся атаке ВСУ. По областному центру днем 30 декабря выпустили ракеты типа «Ольха» и ударили реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Вампир». В результате обстрела погибли 24 человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
После трагедии глава донского региона Василий Голубев высказал слова соболезнования семьям погибших, а на главном стадионе появилась надпись: «Белгород, мы с тобой!».