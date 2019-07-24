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В Ростовской области нашли живым пропавшего пенсионера

В Ростовской области нашли живым пропавшего пенсионера
Почти сутки пожилой мужчина провёл на улице. 79-летний житель Гуково потерялся днём 26 июля.

Григорий Ковалев вышел из дома на улице Магистральной около 16 часов. Когда спустя некоторое время пенсионер не вернулся, родственники заволновались. Мужчина плохо ориентируется на местности, поэтому близкие сразу начали его поиски. За помощью они обратились к волонтёрам отряда «Лиза Алерт Юг».

Поисковики разместили информацию о пропаже Григория Ковалева в социальных сетях. Мужчину увидел на улице местный житель и позвонил по указанному телефону. За дедушкой тут же выехали и доставили его домой.

Сейчас пенсионер находится в кругу семьи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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