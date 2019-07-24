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В Ростовской области вышел из дома и пропал пожилой мужчина

В Ростовской области вышел из дома и пропал пожилой мужчина
Пенсионер пропал в Гуково Ростовской области. Около 16 часов 25 июля Григорий Ковалёв вышел из дома на улице Магистральной и не вернулся обратно. Около полуночи добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт Юг» объявили сбор для розыска мужчины.

Родственники пенсионера сообщили, что, выходя на улицу, он взял с собой фонарь. Григорий нуждается в медицинской помощи и не ориентируется на местности. Из дома он вышел в синем трико в поперечную полоску белого цвета, чёрных носках и чёрных шлёпках.

Его рост – примерно 160 сантиметров, телосложение – худощавое. Из особых примет – он сильно сутулится. Глаза – карие, волосы – седые.

Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Дончан призывают подключиться к поискам.

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