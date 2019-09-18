На Дону пожилой мужчина вышел из дома и бесследно пропал



В Ростовской области разыскивают пожилого мужчину. Житель Гуково пропал 20 сентября. О пропаже дончанина сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Около шести часов утра 79-летний Григорий Ковалев вышел из своего дома на улице Магистральной. Куда он направился, никто не знает. С тех пор пенсионер на связь не выходит. Взволнованные родственники обратились за помощью к волонтёрам.



Поисковики сообщили приметы пропавшего. Рост пенсионера - около 160 сантиметров. У него худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы. Мужчина сильно сутулится. Из дома он вышел в зелёной футболке и тёмно-синем трико.



Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Григорий Ковалев, просят сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.



Добавим, что ранее мужчина уже пропадал. Он также вышел из дома и не смог вернуться обратно.