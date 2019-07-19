В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего пожилого мужчину



Пропавшего в Ростове 76-летнего мужчину нашли живым. О местонахождении Сергея Тарлокьяна сообщили 22 июля. Его разыскивали порядка двух дней. Пенсионер пропал 20 июля. Он ушёл из дома на улице 15-я Линия и не вернулся обратно.



Зная, что он не ориентируется в городе, члены семьи Сергея обратились за помощью к добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».



Спустя двое суток его увидела на улице одна из местных жительниц. Она сразу позвонила в объединение и сообщила о местонахождении Тарлокьяна. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мужчина вернулся домой.