Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Жители Ростовской области жалуются на перебои социальной сети «ВКонтакте». Проблемы в работе мобильного приложения и сайта наблюдаются 7 октября.
Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и обновлением ленты.
По данным «Сбой.РФ», проблемы с «ВКонтакте» зафиксированы в нескольких регионах России, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.
Причина сбоя в работе мессенджеров пока остаётся неизвестной.