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Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»

Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Жители Ростовской области жалуются на перебои социальной сети «ВКонтакте». Проблемы в работе мобильного приложения и сайта наблюдаются 7 октября.
Пользователи жалуются на проблемы с отправкой сообщений, загрузкой чатов и обновлением ленты.

По данным «Сбой.РФ», проблемы с «ВКонтакте» зафиксированы в нескольких регионах России, включая Ростовскую область, Краснодарский край, Москву и Санкт-Петербург.

Причина сбоя в работе мессенджеров пока остаётся неизвестной.
Фото: Ростов ру
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