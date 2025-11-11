Новости
В Ростовской области на торги за 2,7 млн рублей выставили лом военного ведомства

В Ростовской области выставлен на аукцион металлолом, принадлежащий Министерству обороны, стоимостью 2,7 миллиона рублей. Объявление о проведении торгов размещено на специализированной электронной площадке ГИС-Торги.

Предметом аукциона является смешанный металлолом, включающий как черные, так и цветные металлы. Стартовая цена данного лота составляет 2,7 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 декабря. Результаты торгов будут объявлены через неделю после завершения приема заявок.

Ранее Министерство обороны уже выставляло на продажу списанное имущество, такое как компьютерное и промышленное оборудование, а также различные комплектующие, общей стоимостью 15,5 миллиона рублей. Важно отметить, что в составе этого металлолома и отходов присутствуют драгоценные металлы, относящиеся к классам 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13. В перечень этих металлов входят золото, серебро, платина, а также металлы платиновой группы: палладий, иридий, родий, рутений и осмий.
Фото: Торги России
