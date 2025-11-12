В Ростовской области объявили желтый уровень беспилотной опасности

Фото: Купол России

В Ростовской области объявлен желтый уровень беспилотной опасности 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов.Режим свидетельствует об обнаружении беспилотных летательных аппаратов в регионе. Жителей предупреждают об опасности в Тарасовском районе, Глубоком и близлежащих.Жителям рекомендуется сохранять хладнокровие и доверять лишь подтвержденным данным, поступающим от официальных властей.Напомним, за вечер 11 ноября в Ростовской области уничтожили четыре БПЛА. О последствиях на земле не сообщается.