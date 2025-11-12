В Ростовской области объявили желтый уровень беспилотной опасности
В Ростовской области объявлен желтый уровень беспилотной опасности 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов.
Режим свидетельствует об обнаружении беспилотных летательных аппаратов в регионе. Жителей предупреждают об опасности в Тарасовском районе, Глубоком и близлежащих.
Жителям рекомендуется сохранять хладнокровие и доверять лишь подтвержденным данным, поступающим от официальных властей.
Напомним, за вечер 11 ноября в Ростовской области уничтожили четыре БПЛА. О последствиях на земле не сообщается.