В Ростовской области объявили желтый уровень беспилотной опасности

В Ростовской области объявлен желтый уровень беспилотной опасности 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов.

Режим свидетельствует об обнаружении беспилотных летательных аппаратов в регионе. Жителей предупреждают об опасности в Тарасовском районе, Глубоком и близлежащих.

Жителям рекомендуется сохранять хладнокровие и доверять лишь подтвержденным данным, поступающим от официальных властей.

Напомним, за вечер 11 ноября в Ростовской области уничтожили четыре БПЛА. О последствиях на земле не сообщается.
Фото: Купол России
