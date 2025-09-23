Новости
В Ростове на торги за 15,5 млн выставили лом и отходы Минобороны

В Ростове-на-Дону планируется продажа металлолома и отходов, принадлежащих Министерству обороны РФ, через аукцион. Соответствующее объявление было опубликовано на портале Торги России.

На торги выставлены компьютерное и индустриальное оборудование, а также разнообразные компоненты. Важно отметить, что во всех этих отходах и ломе присутствуют благородные металлы различных классов (1, 5, 6, 7, 8, 9, 13). Среди них – золото, серебро, а также платина и металлы платиновой группы, такие как палладий, иридий, родий, рутений и осмий.

Начальная стоимость лота составляет 15,5 миллиона рублей. Зарегистрироваться для участия в аукционе можно в период с 24 сентября по 20 октября. Результаты торгов будут объявлены через девять дней после завершения приема заявок от участников.
Фото: Торги России
