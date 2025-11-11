Новости
Руководителем УФНС Ростовской области стал Алексей Могила

Министерство финансов Российской Федерации назначило Алексея Могилу на должность руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области. Соответствующий приказ от 7 ноября размещен на официальном сайте ведомства.

Ранее он работал в налоговой службе Севастополя.

Алексей Могила родом из Якутии. Он окончил в 1997 году Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление в строительстве». После этого – Сибирский институт права, экономики и управления. А в 2025 году получил специальность «Государственный аудит» в Байкальском государственном университете экономики и права. Новый руководитель донского УФНС работает в системе налоговых органов с конца 1997 года.
Фото: Соцсети.
