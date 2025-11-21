В Ростовской области на очередные торги выставили здание общежития «Шахты Ростовской»

Фото: Соцсети

В Ростовской области вновь выставлено на продажу здание общежития, ранее принадлежавшее «Шахте Ростовской». Соответствующее объявление опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Объект, представляющий собой земельный участок в 20 соток, расположенный по адресу: город Гуково, улица Баранова, дом 7, вместе с находящимся на нем жилым зданием общежития, общей площадью около 900 квадратных метров, снова выставлен на торги.Первоначальная цена лота составляла 21 миллион рублей, однако из-за отсутствия покупателей ее снизили до 19 миллионов рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 ноября 2025 года по 1 февраля 2026 года.История ООО «Шахта Ростовская» берет свое начало в 1953 году, когда предприятие входило в состав ПО «Гуковуголь». В 2017 году компания была официально зарегистрирована как ООО «Шахта Ростовская».Предприятие вело свою деятельность в течение семи лет. В декабре 2024 года ООО «Шахта Ростовская» было признано банкротом из-за задолженности, превышающей 300 миллионов рублей.