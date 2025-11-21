Из шести регионов страны в Ростовскую область завезли 32 партии новогодних деревьев

Фото: Donday

В преддверии новогодних праздников в Ростовскую область начали прибывать первые партии елей из шести регионов России. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, которое контролирует Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Республику Калмыкия.Все прибывшие деревья прошли обязательную фитосанитарную проверку. Эксперты убедились в отсутствии болезней и вредных организмов. Все представленные ели успешно прошли контроль. В скором времени будут утверждены места для продажи новогодних елок. Информация о стоимости елок в этом сезоне пока не разглашается.Подготовка к встрече Нового года в Ростовской области идет полным ходом. За октябрь и ноябрь в регион поступило 32 партии новогодних елок из шести российских областей. Общее количество деревьев, привезенных из Пермского края, Удмуртии, Башкортостана, Пензенской, Ульяновской и Брянской областей, составило 16,4 тысячи единиц. Больше всего поставок было из Башкортостана, оттуда прибыло 7,4 тысячи елок.По информации Федеральной государственной информационной системы, за последние два осенних месяца в Ростовскую область не было импорта новогодних елей из других стран.