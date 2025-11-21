Ростовскому предпринимателю запрещено производить молочку из-за фальсификата

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону предпринимателю запрещено заниматься производством молочной продукции из-за систематических нарушений технологических процессов и выявления фальсификата. Информация об этом инциденте зафиксирована в картотеке Ростовского областного суда.Согласно материалам дела, весной 2024 года Россельхознадзор провел проверку на молочном предприятии, принадлежащем Виктору Звонареву. В образце сметаны "Молочная марка" 20% жирности, произведенной 7 мая 2024 года, были обнаружены отклонения в составе жирных кислот. Экспертиза установила факт использования растительных жиров вместо молочных, несмотря на указание 20% содержания молочного жира на упаковке.Аналогичный случай был зафиксирован в ноябре 2024 года, когда в оптовой компании была взята проба масла "Крестьянского" 72,5% жирности того же производителя.Кроме того, предприниматель изготовил свыше 83 тысяч литров 40% сырых сливок из более чем 59 тысяч килограммов нормализованной молочной смеси, что противоречит технологическим нормам.Несмотря на неоднократные предписания контролирующего органа по устранению выявленных нарушений, ситуация не изменилась, и продукция продолжала поставляться в региональные образовательные и социальные учреждения. В связи с этим Россельхознадзор обратился в суд.В апреле 2025 года Первомайский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о приостановлении деятельности ИП Звонарева в сфере производства молока и молочных продуктов. Также предприниматель был обязан уплатить госпошлину в размере трех тысяч рублей в местный бюджет.Бизнесмен попытался оспорить решение суда, ссылаясь на то, что не был уведомлен о судебном заседании. Суд, рассмотрев представленные документы, отменил первоначальное решение и вынес новое.В связи с неисполнением предпринимателем предписаний Россельхознадзора суд вынес постановление о прекращении его деятельности по производству молочной продукции.Согласно данным Rusprofile, Виктор Звонарев был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в феврале 2024 года, осуществляя оптовую торговлю молочной продукцией, яйцами, маслами и жирами. Ликвидация ИП произошла в начале ноября.По информации Россельхознадзора, в 2025 году в Ростовской области было выявлено более ста случаев нарушений в молочной продукции, включая замену животных жиров растительными, несоответствие жирно-кислотного состава и нарушение микробиологических показателей. В конечном продукте также были обнаружены остатки лекарственных средств.