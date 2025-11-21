Движение затруднено на трассе М-4 в районе аэропорта Платов из-за горящей фуры
В районе аэропорта Платов на трассе М-4 временно приостановлено движение из-за возгорания грузовика. По данным "Яндекс.Карт", образовалась пробка длиной около четырех километров на участке 1 030-го километра в направлении Ростова.
Автомобилисты вынуждены оставаться в заторе. Региональное управление ГИБДД советует объезжать данный участок через аэропорт Платов. На месте работают пожарные расчеты. Им удалось локализовать огонь на площади 20 квадратных метров.
Пострадавших нет.