Движение затруднено на трассе М-4 в районе аэропорта Платов из-за горящей фуры

В районе аэропорта Платов на трассе М-4 временно приостановлено движение из-за возгорания грузовика. По данным "Яндекс.Карт", образовалась пробка длиной около четырех километров на участке 1 030-го километра в направлении Ростова.

Автомобилисты вынуждены оставаться в заторе. Региональное управление ГИБДД советует объезжать данный участок через аэропорт Платов. На месте работают пожарные расчеты. Им удалось локализовать огонь на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших нет.
Фото: соцсети
