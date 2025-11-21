Новости
Предприниматель из Шахт, который считался пропавшим без вести, был найден живым

Предприниматель из Шахт, который считался пропавшим без вести, был найден живым. Дениса Землякова, 41-летнего мужчину, искали сотрудники полиции и волонтеры.

Денис исчез в начале октября, когда отправился в донскую столицу по делам. Его близкие были обеспокоены и обратились за помощью к правоохранительным органам. Позже к поискам присоединились волонтеры.

20 ноября появилась информация о том, что Денис Земляков найден живым. Детали о том, где он находился все это время, не разглашаются.
Фото: соцсети
