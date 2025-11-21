В Ростовской области разыскивают пропавшего 11 лет назад мужчину

Фото: Следственный комитет Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего 11 лет назад Евгения Кошелева. Мужчина отправился на смену и исчез в 2014 году. Расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство».Евгений пропал, когда ему было 25 лет. Он проживал в Таганроге по адресу: ул. Железнодорожная, 78А. В ноябре текущего года ему должно исполниться 37 лет.О местонахождении таганрожца ничего не известно с 4 февраля 2014 года. Утром того дня мужчина вышел на работу, но на место не прибыл. Его не нашли ни дома, ни где-либо еще.В 2019 году СК возбудил уголовное дело, предполагая убийство. Также отрабатывают версию о возможной смене ФИО пропавшим.Следователи призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе Евгения или видел его в день исчезновения, связаться с правоохранительными органами. Любая деталь может оказаться ключевой для установления истины о судьбе мужчины.Приметы Евгения Кошелева: рост — 180-185 см, худощавое телосложение. У него прямоугольное лицо с низким лбом, прямые брови, нос и губы средней полноты, голубые глаза и прямые светло-русые волосы. Размер обуви — 42-43.Во что был одет: синяя служебная форма РЖД со светоотражающими оранжевыми полосами и логотипом компании на левом рукаве. При себе имел мобильный телефон марки Nokia, банковскую карту и личные документы.Сообщить информацию можно в следственный отдел Таганрога, расположенный по адресу: переулок Итальянский, 4, или по телефонам: 8 (863) 4-34-14-38, 8 (863) 210-97-70, 102.