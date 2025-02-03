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На торги выставили землю «Шахты Ростовской» в Гуково

На торги выставили землю «Шахты Ростовской» в Гуково
На торги выставили имущество угольного предприятия ООО «Шахта Ростовская». Информация об этом опубликована на портале Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили лот стоимостью 21 миллион рублей. В числе продаваемого — земельный участок 20 соток и здание общежития площадью почти 900 квадратных метров. Недвижимость находится в городе Гуково на улице Баранова, 7.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля. Сами торги начнутся через трое суток — 17 февраля.

В декабре 2024 года ООО «Шахта Ростовская» было признано банкротом, после чего в отношении компании на полгода открыли конкурсное производство. Долги предприятия оценивают в более чем 300 миллионов рублей.
Фото: Карты
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