Земельный участок и общежитие «Шахты Ростовской» вновь выставили на торги

Фото: Яндекс.Карты

Повторные торги назначены для имущественного комплекса, включающего здание и земельный участок, ранее принадлежавшие шахте «Ростовской». Информация о предстоящем аукционе размещена на официальном портале, посвященном процедурам банкротства.Земельный надел площадью 2 000 кв. м, находящийся в городе Гуково по улице Баранова, 7, вместе с расположенным на нем общежитием, в третий раз выставляется на продажу. Площадь строения составляет около 900 кв. м. Изначальная стоимость лота была определена в 21 миллион рублей, однако, в связи с отсутствием спроса, цена была снижена до 19 миллионов рублей.Необходимо отметить, что предприятие ведет свою историю с 1953 года, когда оно вошло в состав производственного объединения «Гуковуголь». ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано позже, в 2017 году. Компания вела операционную деятельность в течение семи лет, пока в декабре 2024 года не была признана банкротом из-за долгов, превышающих 300 миллионов рублей.