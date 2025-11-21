Новости
В Ростовской области объявлена беспилотная опасность

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Экстренная информация для жителей донского региона поступила 21 ноября около 22:00.

Людям советуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Не подходить к окнам.

Отметим, что незадолго до объявления в Ростове отключили мобильную сеть.
Фото: DonDay
