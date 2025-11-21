Новости
В Ростове более 300 деревьев хотят срубить в парке «Дружба»

В Ростове более 300 деревьев хотят срубить в парке «Дружба». Об этом рассказал руководитель экспертно-консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Папков 20 ноября.

На сегодняшний день власти Ростова-на-Дону занимаются подготовкой дизайн- и дендропроектов по благоустройству парка у реки Темерник. Например, вместе с градозащитниками эксперты провели анализ состояния имеющихся на территории «Дружбы» насаждений. В результате мониторинга в парке насчитали 1 822 дерева. При этом 325 из них невозможно сохранить.

- Эти 325 деревьев нужно будет снести. Причина кроется в их состоянии. Из них сухие аварийные деревья - это 189 штук. Остальные 136 - это саженцы, которые были высажены и в итоге погибли, - пояснил специалист.


Однако в работах над парком предусмотрена компенсация насаждений. Количество имеющихся деревьев увеличат почти на 50%.

- Пожелания жителей по количеству озеленений были услышаны. Мы ожидали, что компенсационной высадки будет в районе тысячи деревьев. К нашей радости их оказалось больше - 1 223, - рассказала общественница Елена Хатламаджиян.


При выборе пород для высадки были взяты во внимание особенности почвы. Так как парк расположен на склоне, необходимо было подобрать засухоустойчивые деревья. Таким образом было определено целых восемь видов.

Следующее заседание по дальнейшей судьбе ростовского парка пройдет в середине декабря.
Фото: Елена Хатламаджиян
