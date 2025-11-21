В Ростове более 300 деревьев хотят срубить в парке «Дружба»
В Ростове более 300 деревьев хотят срубить в парке «Дружба». Об этом рассказал руководитель экспертно-консультационного центра ботанического сада ЮФУ Антон Папков 20 ноября.
На сегодняшний день власти Ростова-на-Дону занимаются подготовкой дизайн- и дендропроектов по благоустройству парка у реки Темерник. Например, вместе с градозащитниками эксперты провели анализ состояния имеющихся на территории «Дружбы» насаждений. В результате мониторинга в парке насчитали 1 822 дерева. При этом 325 из них невозможно сохранить.
Однако в работах над парком предусмотрена компенсация насаждений. Количество имеющихся деревьев увеличат почти на 50%.
При выборе пород для высадки были взяты во внимание особенности почвы. Так как парк расположен на склоне, необходимо было подобрать засухоустойчивые деревья. Таким образом было определено целых восемь видов.
Следующее заседание по дальнейшей судьбе ростовского парка пройдет в середине декабря.