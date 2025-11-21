В Ростове жительницу изнасиловали и ограбили в собственной квартире

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в отношении двух мужчин 26 и 36 лет возбуждено уголовное дело. Их подозревают по статьям: «Разбой», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Угроза убийством».По версии следствия, 19 ноября 2025 года двое мужчин проникли в квартиру на улице Ларина и напали на хозяйку. Угрожая убийством, они похитили имущество на сумму 800 тысяч рублей. Затем совершили в отношении нее преступление против половой свободы и скрылись.Полицейские задержали злоумышленников. В ходе обыска у них нашли похищенные вещи.- В настоящее время следователем СК им предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.