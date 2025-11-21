Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жительницу изнасиловали и ограбили в собственной квартире

В Ростове жительницу изнасиловали и ограбили в собственной квартире
В Ростове-на-Дону в отношении двух мужчин 26 и 36 лет возбуждено уголовное дело. Их подозревают по статьям: «Разбой», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Угроза убийством».

По версии следствия, 19 ноября 2025 года двое мужчин проникли в квартиру на улице Ларина и напали на хозяйку. Угрожая убийством, они похитили имущество на сумму 800 тысяч рублей. Затем совершили в отношении нее преступление против половой свободы и скрылись.
Полицейские задержали злоумышленников. В ходе обыска у них нашли похищенные вещи.

- В настоящее время следователем СК им предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.