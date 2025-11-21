Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане жалуются на перебои в работе мобильного интернета 21 ноября

Ростовчане жалуются на перебои в работе мобильного интернета 21 ноября
21 ноября ростовчане жалуются на перебои в работе мобильного интернета.

Приблизительно в 21:30 в центре города отмечались проблемы с подключением к сети. Однако сигнал о беспилотной угрозе перед этим не поступал.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.