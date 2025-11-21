Владелица отреставрированного дома Врангеля в Ростове опровергла его продажу

Фото: Соцсети

История с потенциальной реализацией дома Врангеля, расположенного в центре Ростова-на-Дону, за сумму 57 миллионов рублей обернулась неожиданным поворотом. По данным портала DonDay, владелица здание не продает.После появления в прессе информации о продаже особняка в редакцию портала обратилась Наталья, утверждающая, что является фактическим владельцем недвижимости более года. Весть о якобы готовящейся продаже её собственности стала для неё полной неожиданностью.- Я не размещала никаких объявлений о продаже. Однако, опубликованные фотографии соответствуют действительности. Скорее всего, кто-то просто воспользовался изображениями из открытых источников. Эти фото были в общем доступе на момент приобретения мною здания. Более того, эти же фотографии ранее публиковались на другой платформе, - пояснила Наталья в интервью Donday.Следует отметить, что в объявлении о продаже было указано, что предложение исходит непосредственно от собственника.На данный момент остается неясным, кто и с какой целью разместил объявление о продаже. Наталья уже обратилась к администрации платформы с требованием удалить ложную информацию.Здание, являющееся объектом культурного наследия, находится на пересечении улицы Ульяновской и переулка Газетного. В этом особняке, построенном в 1885 году по проекту известного ростовского архитектора Николая Дорошенко, в конце XIX века проживала семья Николая Егоровича Врангеля, известного российского предпринимателя, искусствоведа, писателя и коллекционера антиквариата.