Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове изымут имущество семьи экс-начальника ФНС региона на 100 миллионов рублей

В Ростове изымут имущество семьи экс-начальника ФНС региона на 100 миллионов рублей

Ростовский областной суд постановил обратить в доход государства недвижимость семьи бывшего руководителя региональной ФНС Тиграна Додохяна на сумму около 100 млн рублей. По версии следствия, эти объекты были приобретены на доходы, не подтверждённые документально.

В перечень, который передала региональная прокуратура, вошли жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области. Следователи не нашли доказательств источников средств, потраченных на покупку этой недвижимости, уточняет региональная прокуратура.

Напомним, что Додохян проходит по уголовному делу о даче взяток, связанных с защитой диссертаций. Его задержали летом 2024 года в рамках расследования в отношении ректора воронежского вуза Дмитрия Ендовицкого.

Следствие установило крупные денежные переводы от Додохяна в 2022 году — как раз в период, когда он защищал кандидатские работы в вузах Воронежа. По версии следствия, перечисления могли быть вознаграждением ректору за благоприятный исход защит.

В роли посредника обвинение называет завкафедрой «Налоги и налогообложение», доцента РГЭУ (РИНХ) Анжелику Мусаелян. Предположительно, она передавала средства председателю диссертационного совета Наталье Сироткиной.

Расследование еще продолжается.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.