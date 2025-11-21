В Ростове изымут имущество семьи экс-начальника ФНС региона на 100 миллионов рублей
Ростовский областной суд постановил обратить в доход государства недвижимость семьи бывшего руководителя региональной ФНС Тиграна Додохяна на сумму около 100 млн рублей. По версии следствия, эти объекты были приобретены на доходы, не подтверждённые документально.
В перечень, который передала региональная прокуратура, вошли жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области. Следователи не нашли доказательств источников средств, потраченных на покупку этой недвижимости, уточняет региональная прокуратура.
Напомним, что Додохян проходит по уголовному делу о даче взяток, связанных с защитой диссертаций. Его задержали летом 2024 года в рамках расследования в отношении ректора воронежского вуза Дмитрия Ендовицкого.
Следствие установило крупные денежные переводы от Додохяна в 2022 году — как раз в период, когда он защищал кандидатские работы в вузах Воронежа. По версии следствия, перечисления могли быть вознаграждением ректору за благоприятный исход защит.
В роли посредника обвинение называет завкафедрой «Налоги и налогообложение», доцента РГЭУ (РИНХ) Анжелику Мусаелян. Предположительно, она передавала средства председателю диссертационного совета Наталье Сироткиной.
Расследование еще продолжается.