В Ростове изымут имущество семьи экс-начальника ФНС региона на 100 миллионов рублей

Фото: DonDay

Ростовский областной суд постановил обратить в доход государства недвижимость семьи бывшего руководителя региональной ФНС Тиграна Додохяна на сумму около 100 млн рублей. По версии следствия, эти объекты были приобретены на доходы, не подтверждённые документально.В перечень, который передала региональная прокуратура, вошли жилые помещения, парковочные места и земельные участки в Ростовской области. Следователи не нашли доказательств источников средств, потраченных на покупку этой недвижимости, уточняет региональная прокуратура.Напомним, что Додохян проходит по уголовному делу о даче взяток, связанных с защитой диссертаций. Его задержали летом 2024 года в рамках расследования в отношении ректора воронежского вуза Дмитрия Ендовицкого.Следствие установило крупные денежные переводы от Додохяна в 2022 году — как раз в период, когда он защищал кандидатские работы в вузах Воронежа. По версии следствия, перечисления могли быть вознаграждением ректору за благоприятный исход защит.В роли посредника обвинение называет завкафедрой «Налоги и налогообложение», доцента РГЭУ (РИНХ) Анжелику Мусаелян. Предположительно, она передавала средства председателю диссертационного совета Наталье Сироткиной.Расследование еще продолжается.