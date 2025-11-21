Пропавшую в Ростовской области 91-летнюю пенсионерку ищут более сотни волонтеров
Пропавшую в Ростовской области 91-летнюю пенсионерку ищут более сотни волонтеров. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Жительница Белой Калитвы перестала выходить на связь вечером 17 ноября. На следующий день родные обнаружили пропажу бабушки. Они сразу же обратились в полицию, а после - к волонтерам.
Вскоре к поискам Анны Васильевны подключили водителей. Волонтеры обратились к автомобилистам, которые 18 ноября с 6:00 до 20:00 проезжали по маршрутам: город Белая Калитва - хутор Нижнепопов, город Белая Калитва - хутор Бородинов и город Белая Калитва - хутор Богатов. Этих автовладельцев попросили просмотреть записи с регистраторов или предоставить их для просмотра.
Но территория поиска остается большой. Волонтерам необходима помощь неравнодушных жителей. Помочь можно как присоединившись к поискам, так и просто распространив информацию. Вдобавок необходимо участие автомобиля с лесной проходимостью.
Пенсионерка имеет рост 160 сантиметров. У нее седые волосы и нормальное телосложение.
В день пропажи она взяла с собой зеленый рюкзак и палки для скандинавской ходьбы.
Если вам что-то известно о местонахождении Анны Громовой (Солодухи), просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.