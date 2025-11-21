- С 18 по 20 ноября на поиске были зарегистрированы 109 человек, по задачам пешими группами пройдено 130 километров, автомобильными группами преодолено 114 километров, - отметили в поисково-спасательном отряде.

- Никаких специальных навыков не требуется - только ваше желание. Давайте дадим бабушке шанс отпраздновать ещё один день рождения. И вообще, пусть у нее их будет ещё много впереди, - отметили волонтеры.

Фото: ЛизаАлерт

Пропавшую в Ростовской области 91-летнюю пенсионерку ищут более сотни волонтеров. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».Жительница Белой Калитвы перестала выходить на связь вечером 17 ноября. На следующий день родные обнаружили пропажу бабушки. Они сразу же обратились в полицию, а после - к волонтерам.Вскоре к поискам Анны Васильевны подключили водителей. Волонтеры обратились к автомобилистам, которые 18 ноября с 6:00 до 20:00 проезжали по маршрутам: город Белая Калитва - хутор Нижнепопов, город Белая Калитва - хутор Бородинов и город Белая Калитва - хутор Богатов. Этих автовладельцев попросили просмотреть записи с регистраторов или предоставить их для просмотра.Но территория поиска остается большой. Волонтерам необходима помощь неравнодушных жителей. Помочь можно как присоединившись к поискам, так и просто распространив информацию. Вдобавок необходимо участие автомобиля с лесной проходимостью.Пенсионерка имеет рост 160 сантиметров. У нее седые волосы и нормальное телосложение.В день пропажи она взяла с собой зеленый рюкзак и палки для скандинавской ходьбы.Если вам что-то известно о местонахождении Анны Громовой (Солодухи), просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.