Имущество «Шахты Ростовская» выставили за 19 млн на торги в очередной раз

В очередной раз на продажу выставили имущество, принадлежавшее "Шахте Ростовская". Объявление о предстоящем аукционе было опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.В очередной раз планируется продать земельный надел площадью 2000 квадратных метров, расположенный по адресу: город Гуково, улица Баранова, дом 7. На участке находится жилой дом, функционировавший как общежитие. Общая площадь здания составляет около 900 квадратных метров. Первоначальная стоимость лота на аукционе была установлена в размере 21 миллиона рублей. Однако, из-за отсутствия покупателей, цена была снижена до 19 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 ноября.Стоит отметить, что история предприятия берет начало в 1953 году, когда оно входило в состав производственного объединения "Гуковуголь". ООО "Шахта Ростовская" было официально зарегистрировано в 2017 году.Предприятие проработало в течение семи лет. В декабре 2024 года компания была признана банкротом в связи с накопленными долгами.