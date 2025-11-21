Фото: Дондей

Улицы и общественные места Ростова начали украшать к Новому году. Установку конструкций горожане засняли 21 ноября.Подготовительные работы уже вовсю идут на набережной. Возле пешеходного фонтана разместили детали будущей елки. Рабочие занимаются установкой каркаса. Для безопасности ростовчан территорию огородили сигнальной лентой.Также к монтажу конструкций приступили в парке Горького. У входа смонтировали большие колонны. При помощи небольшого крана рабочие стали закреплять крышу на столбах. Рядом лежат остальные детали с новогодними лампочками. Из-за работ это место временно огородили.В самом парке вдоль насаждений разместили гигантские конструкции в виде звезд с подсветкой. Укладка кабелей от них уже завершена.Напомним, что в этом году для создания праздничной атмосферы в Ростове-на-Дону используют украшения прошлых лет. Как сказал глава города Александр Скрябин, из-за непростой обстановки расходы на убранство города сократят. Оформить улицы планируют до 10 декабря.