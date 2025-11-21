Новости
В доходном доме Гудермана в Ростове начали подготовку к реставрации. Рабочие вывозят мусор и очищают территорию от хлама.

21 ноября жители города заметили мужчин, которые занимались расчисткой здания в переулке Соборном. Это были специалисты, готовящие дом к реставрации.

-Мы занимаемся уборкой мусора для будущих реставрационных работ. Надеемся завершить все за два месяца, но, возможно, справимся быстрее, — сообщил главный бригадир Артем Махлов изданию Donday.

Работы предстоит много: за годы в здании накопилось много строительного мусора из-за регулярных обрушений подпорных стен. Последний раз ремонт в доме, являющемся объектом культурного наследия, проводился в 2023 году. После этого власти Ростова приняли решение законсервировать здание, заколотив входы и окна. С тех пор задние медленно, но верно разрушалось.
Фото: Дондей
