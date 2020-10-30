В Ростовской области на аппаратах ИВЛ остаются 163 пациента

В Ростовской области к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 163 пациента, болеющих коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве 2 ноября.К слову, накануне в дополнительном кислороде нуждались 167 инфицированных. За минувшие сутки их стало на три человека меньше.Напомним, что к специальному оборудованию подключают особо тяжёлых больных COVID-19. Они не могут самостоятельно дышать, потому что лёгкие не справляются с нагрузкой. Зачастую, такими пациентами становятся взрослые люди, которые страдают также сопутствующими болезнями и имеют слабый иммунитет.