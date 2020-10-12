В Ростовской области 141 человек подключён к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области с нарастающим итогом число заражённых коронавирусом достигло 25 455. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 октября.В настоящее время лечение в стационарах получают 2007 дончан. Однако некоторые из пациентов находятся в тяжёлом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Так, сейчас к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключён 141 человек.К сожалению, у тяжёлых больных регистрируют высокий процент заражения лёгких. Люди зачастую не справляются с нагрузкой на дыхательную систему и погибают. К слову, накануне к аппаратам ИВЛ были подключены 143 дончанина.Напомним, в Ростовской области выявили ещё 280 инфицированных. Из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе власти ввели ограничительные меры с 14 октября.