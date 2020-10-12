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В Ростовской области 141 человек подключён к аппаратам ИВЛ

В Ростовской области 141 человек подключён к аппаратам ИВЛ
В Ростовской области с нарастающим итогом число заражённых коронавирусом достигло 25 455. Об этом сообщили в региональном правительстве 14 октября.

В настоящее время лечение в стационарах получают 2007 дончан. Однако некоторые из пациентов находятся в тяжёлом состоянии и не могут самостоятельно дышать. Так, сейчас к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключён 141 человек.

К сожалению, у тяжёлых больных регистрируют высокий процент заражения лёгких. Люди зачастую не справляются с нагрузкой на дыхательную систему и погибают. К слову, накануне к аппаратам ИВЛ были подключены 143 дончанина.

Напомним, в Ростовской области выявили ещё 280 инфицированных. Из-за неблагоприятной эпидситуации в регионе власти ввели ограничительные меры с 14 октября.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области аппараты ИВЛ в Ростове-на-Дону

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