За сутки к аппаратам ИВЛ подключили девять жителей Ростовской области

За сутки в Ростовской области в тяжелое состояние перешли еще девять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 14 сентября, в Ростовской области 77 жителей региона находятся на аппаратах ИВЛ. Заболевшие не могут самостоятельно дышать, поэтому им нужна кислородная поддержка. Это рекордное количество пациентов, которым стало хуже. Еще сутками ранее в тяжелом состоянии было всего 68 человек.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключают, когда человек не может дышать самостоятельно. Легкие в таком состоянии заполняются жидкостью и теряют способность доставлять кислород в кровь. Это может привести к сепсису – воспалению и отказу внутренних органов, в том числе сердца. Активную поддержку оказывает аппарат ИВЛ.К сожалению, случаев выздоровления, после того, как человека подключают к ИВЛ, немного. В большинстве случаев, ухудшение состояние и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких - сигнал о ближайшей смерти пациента.Отметим, что жертвами коронавируса в регионе стали 403 человека. В основном, это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.