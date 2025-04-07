В Ростовской области местные жители обнаружили тело пропавшего пенсионера из Шахт

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области в Шахтах найдено тело пропавшего в конце января пенсионера. Валерий Трифонов, 65 лет, перестал выходить на связь 28 января, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.В тот день он покинул свой дом, чтобы приобрести хлеб в ближайшем магазине, однако домой так и не вернулся. Встревоженные родственники обратились в правоохранительные органы и к волонтерам за помощью в его поиске.Поисковые группы неоднократно организовывали выезды для поиска Валерия Трифонова, внимательно осматривая улицы и прилегающие территории. К сожалению, все поисковые мероприятия не принесли положительного результата.В конце марта в поселке Артем в водосточном канале было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позднее было установлено, что это и есть пропавший Валерий Трифонов.Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Пожилой мужчина, вероятно, потерял сознание и упал в канаву, где и умер.