Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области местные жители обнаружили тело пропавшего пенсионера из Шахт

В Ростовской области местные жители обнаружили тело пропавшего пенсионера из Шахт
В Ростовской области в Шахтах найдено тело пропавшего в конце января пенсионера. Валерий Трифонов, 65 лет, перестал выходить на связь 28 января, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным.

В тот день он покинул свой дом, чтобы приобрести хлеб в ближайшем магазине, однако домой так и не вернулся. Встревоженные родственники обратились в правоохранительные органы и к волонтерам за помощью в его поиске.

Поисковые группы неоднократно организовывали выезды для поиска Валерия Трифонова, внимательно осматривая улицы и прилегающие территории. К сожалению, все поисковые мероприятия не принесли положительного результата.

В конце марта в поселке Артем в водосточном канале было обнаружено тело неизвестного мужчины. Позднее было установлено, что это и есть пропавший Валерий Трифонов.

Предварительная причина смерти – сердечная недостаточность. Пожилой мужчина, вероятно, потерял сознание и упал в канаву, где и умер.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.