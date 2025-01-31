В Шахтах родные ищут пропавшего 65-летнего мужчину

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В Ростовской области пропал 65-летний Валерий Трифонов. Его местонахождение неизвестно с 28 января.Валерий живет в городе Шахты. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Родственники пытались связаться с ним, но безуспешно. Они обратились в полицию и к волонтерам.Рост Валерия Трифонова – 172 сантиметра. Он нормального телосложения. У него седые волосы и голубые глаза. Последний раз его видели в зеленом бушлате, черных брюках и ботинках, а также в вязаной шапке.Если у вас есть информация о местонахождении Валерия, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.