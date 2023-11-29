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В Ростовской области на берегу Дона обнаружили труп пропавшего пенсионера

В Ростовской области на берегу Дона обнаружили труп пропавшего пенсионера
В Ростовской области найден труп 67-летнего мужчины на берегу Дона. Информацию об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.

Владимир Лаптев ушел в лес 27 ноября в Семикаракорске около 16:00 неподалеку от водозаборных сооружений на реке Дон. Как сообщила ранее родственница пропавшего, вероятно, телефон у мужчины сел, поэтому он перестал выходить на связь. Близкие испугались, что в лесу с ним может что-то случиться, и забили тревогу. Они обратились за помощью к добровольцам и волонтерским отрядам.

На поиски местные жители должны были выйти днем 29 ноября. Однако утром мужчину нашли мертвым.

Труп пенсионера выловили за Семикаракорским элеватором, который расположен на улице А. А Араканцева, 31. Тело лежало на островке перед затоном реки. Предварительной причиной смерти дедушки стало утопление.

Стоит отметить, что мужчина работал слесарем-наладчиком на территории. Как Владимир мог оказаться в воде, не сообщается. Известно только, что рыбачить он в тот день не планировал. Его лодка была пришвартована к берегу.
Фото: СоцСети
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