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В Ростовской области медики выявили еще 313 человек с коронавирусом

В Ростовской области медики выявили еще 313 человек с коронавирусом
Количество дончан с диагнозом «коронавирус» за сутки увеличилось на несколько сотен. Информация об этом 25 ноября появилась на официальном портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки число зараженных COVID-19 пополнили 313 человек. В регионе с опасной инфекцией борются 6 032 человека. Всего за период пандемии коронавирус подхватил 38 391 житель Ростовской области. По общему количеству заболевших донской регион занимает шестое место в стране.

По числу умерших от COVID-19 Ростовская область остается четвертой в России и первой в Южном федеральном округе. Жертвами нового вируса стали 1 236 человек, из которых 15 скончались за последние 24 часа.

В связи с напряженной ситуацией по коронавирусу в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Как сообщал Rostov.ru, празднование Нового года не станет исключением. Вместо открытия елки дончане смогут лишь посмотреть ее онлайн-трансляцию, а традиционные массовые мероприятия и вовсе остаются под запретом. В образовательных учреждениях также не будет новогодних елок - проводить мероприятия разрешено только по классам и группам без приглашения посторонних.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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