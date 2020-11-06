В Ростовской области коронавирус выявили еще у 307 человек
В донском регионе диагноз коронавирус получили более 33,5 тысячи человек. Об этом рассказало региональное правительство.
По состоянию на 10 ноября COVID-19 подхватили 33 734 жителя Ростовской области. За последние две с половиной недели количество новых зараженных составляет не менее трех сотен дончан. Так, за минувшие сутки опасной инфекцией заразились 307 человек.
При этом растет и число умерших от нового вируса. Лишь за прошедшие 24 часа жертвами коронавируса стали 19 человек - рекордное количество за последние несколько месяцев. Ранее максимальное число скончавшихся от инфекции за сутки составляло 18 человек (по данным 23 сентября). Среди новых умерших оказались пять женщин и 14 мужчин. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 976 дончан.