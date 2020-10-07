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Подозрение на коронавирус за сутки выявили у 143 дончан

Подозрение на коронавирус за сутки выявили у 143 дончан
Под наблюдением медиков находятся 12703 жителя Ростовской области, из которых у 143 выявили подозрение на COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщило региональное правительство.

За период пандемии врачи охватили 95,97 тысяч человек. С медицинского наблюдения были сняты 83,3 тысячи человек из всех находившихся под подозрением, что составляет 86,7%.

За последние 24 часа число зараженных опасной инфекцией дончан пополнили 265 человек, среди которых 22 ребенка. Всего в Ростовской области коронавирус диагностировали у 24083 человек.

Количество смертей от COVID-19 также продолжает расти. За минувшие сутки от вируса скончались девять человек: 46-летний мужчина и женщины в возрасте от 42 до 83 лет. Всего за период пандемии жертвами коронавируса стали 568 жителей Дона.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

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