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За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 310 человек

За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 310 человек
В Ростовской области врачи зафиксировали более 37,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Актуальные данные 23 ноября появились на сайте стопкоронавирус.рф.

Ежедневно медики выявляют не менее 300 новых зараженных COVID-19. Так, за последние 24 часа опасную инфекцию подхватили еще 310 жителей региона. В настоящее время общее число больных составляет 6 208 человек. За период пандемии диагноз «коронавирус» получили 37 769 дончан, из которых 1 203 не справились с болезнью.

Несмотря на все ограничительные меры, введенные в регионе, ситуация по коронавирусу остается критической. По количеству смертей Ростовская область по-прежнему занимает четвертое месте в России - сразу после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. За минувшие сутки жертвами инфекции стали 19 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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