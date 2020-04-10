Мартовская температура в Ростовской области побила 70-летний рекорд

Март 2020 года выдался в Ростовской области настолько тёплым, что побил многолетний рекорд. Об этом сообщила начальник ростовского гидрометцетра Елена Назарова.Такие высокие показатели фиксируются впервые за 70 лет наблюдений. Более того, в марте выпало крайне мало осадков. Дождь и снег наблюдались только в отдельные дни местами по региону. Преимущественно они выпадали в северных районах, некоторые же муниципалитеты и вовсе остались без природной влаги. В связи с этим условия для роста и развития озимых культур оцениваются как удовлетворительные — почве недостаёт воды.