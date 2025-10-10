Новости
Беспилотную опасность объявили в Ростовской области 10 октября

Во всей Ростовской области введен режим опасности из-за беспилотных летательных аппаратов 10 октября. Оповещение о чрезвычайной ситуации было разослано в 20:30.

Населению настоятельно советуют укрыться в зданиях, избегать открытых мест и держаться подальше от окон.
