Владимир Высоцкий был в Ростове ровно 50 лет назад - 10 октября 1975 года

Фото: Соцсети.

Известный актёр и поэт Владимир Высоцкий трижды посетил Ростов-на-Дону во время гастролей. Впервые Высоцкий приехал в Ростов в 1961 году, когда он был ещё малоизвестным артистом и выступал с труппой Московского театра имени Пушкина. Второй визит состоялся в 1971 году, но тогда это была частная поездка. Третий и последний визит в донскую столицу состоялся 10 октября 1975 года. В нашем материале мы расскажем, чем запомнился ростовчанам этот визит и что поразило самого Высоцкого.В последний раз Высоцкий прибыл в Ростов в рамках гастролей театра на Таганке, который уже был известен своими новаторскими постановками и талантливыми актёрами. Актёры разместились в гостинице «Интурист», которая сегодня носит название «Дон Плаза». Сам Высоцкий жил две недели на 14-м этаже в номере 1407. В 2024 году на двери этого номера установили памятную табличку.По программе гастролей в Ростове должно было состояться четыре спектакля с участием Высоцкого. Однако его роли были эпизодическими, поэтому в свободное время он давал концерты в различных учреждениях города.— Он выступал перед сотрудниками завода «Гранит», комбината керамических изделий и в одном из цехов, который находился на улице Школьной. Также успел выступить перед коллективом областной санэпидстанции на 7-й Линии. На зданиях, где проходили эти выступления, сейчас установлены мемориальные доски, — рассказывает краевед Леонид Санкин.Многие ростовчане запомнили Высоцкого по его выступлениям, а также по несостоявшемуся выступлению на мероприятии, посвящённом «молотовским четвергам».— Традиционные «молотовские четверги» пригласили актёров из театра на Таганке, но партийное руководство города настояло, чтобы Высоцкого не было на этом мероприятии, — вспоминает краевед.Интересно, что Высоцкий также давал выступления на дому. Одним из таких мест была квартира мастера керамических икон Шихачевского на улице Станиславского. Высоцкому понравились работы мастера, и он захотел пообщаться с ним и спеть. Владимиру Семёновичу сообщили, что его гость — ветеран войны, который занимается надомной работой. Вместе с актёром Иваном Бортником Высоцкий отправился к нему домой, где они устроили импровизированный домашний концерт.